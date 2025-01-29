Пассажир открыл аварийную дверь самолета перед взлетом и устроил панику в салоне

Пассажир IndiGo случайно открыл аварийную дверь самолета и сорвал вылет в Индии

Пассажир авиакомпании IndiGo случайно открыл аварийную дверь самолета и сорвал его вылет в Индии. Об этом пишет Hindustan Times.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла во вторник, 28 января, на рейсе Джодхпур — Бангалор. Прямо перед взлетом, когда бортпроводники проводили инструктаж по безопасности, пассажир по имени Сирадж Кидваи внезапно встал со своего места, открыл аварийную дверь и устроил из-за этого панику в салоне.

Сразу после инцидента в кабину экипажа поступил сигнал тревоги, и на борт вызвали сотрудников безопасности аэропорта. Нарушителя порядка сняли с рейса и заключили под стражу. Авиакомпания выразила сожаление по поводу причиненных другим пассажирам неудобств.

Ранее пассажир еще одной иностранной авиакомпании поссорился с девушкой и открыл дверь самолета при рулении. Попутчики удерживали правонарушителя, пока на борт не прибыла полиция и не задержала его.

