Пассажир поссорился с девушкой и открыл аварийную дверь самолета при рулении

Пассажир JetBlue поссорился с девушкой и открыл дверь самолета при рулении

Пассажир авиакомпании JetBlue поссорился с девушкой и открыл дверь самолета при рулении. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 7 января, в международном аэропорту Логан в Бостоне. Лайнер направлялся в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Очевидец произошедшего Фред Уинн рассказал журналистам, что мужчина, имя которого не приводится, сидел со своей девушкой прямо за ним. После того как пара поругалась, разозленный путешественник встал со своего места, прошел по центральному проходу и внезапно дернул ручку аварийного выхода над крылом.

По данным источника, попутчики удерживали нарушителя, пока на борт не прибыла полиция и не задержала его. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения и он вскоре предстанет перед судом.

В конце декабря пассажирка авиакомпании Alaska Airlines выбралась на крыло самолета сразу после посадки. Женщина не дождалась своей очереди, «забеспокоилась» и решила выйти из салона через аварийную дверь.

