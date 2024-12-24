Пассажирка не дождалась очереди при выходе из самолета и вылезла на крыло

Пассажирка Alaska Airlines открыла аварийную дверь и вылезла на крыло самолета

Пассажирка авиакомпании Alaska Airlines открыла аварийную дверь и вылезла на крыло самолета сразу после посадки. Об этом сообщает телеканал KIRO 7.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, на борту лайнера, прилетевшего из Милуоки в Сиэтл, США. Когда пилоты завершили руление и пассажиры начали выходить из воздушного судна, одна женщина не дождалась своей очереди, «забеспокоилась» и решила выбраться из салона через аварийную дверь.

Пожарная служба и группа быстрого реагирования аэропорта Сиэтла прибыли на место и помогли путешественнице спуститься с крыла. Затем ее отправили в больницу для медицинского обследования.

В конце ноября пассажир турецкого лоукостера Pegasus Airlines во время полета попытался открыть дверь самолета. Мужчина при этом кричал «Аллаху Акбар», напал на членов экипажа и устроил панику в салоне.

