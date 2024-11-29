Пассажир попытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар» и попал на видео

Пассажир Pegasus попытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар»

Пассажир турецкого лоукостера Pegasus Airlines во время полета попытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар». Инцидент попал на видео, которое публикует местное издание Ekonomim.

Уточняется, что мужчина летел из Тегерана в Стамбул. Незадолго до посадки он попытался прорваться к аварийному выходу, напал на бортпроводников и устроил панику в салоне. В итоге мужчину задержали попутчики. После приземления в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен дебошира передали полиции.

Представители перевозчика в своем заявлении подтвердили факт произошедшего и подчеркнули, что пассажиру запретили полеты Pegasus на неопределенный срок.

Ранее пассажир другой авиакомпании, Wizz Air, устроил дебош в самолете, подрался с бортпроводником и попытался открыть аварийную дверь. При этом он неоднократно выкрикивал фразу: «Аллаху Акбар».

