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20:05, 7 сентября 2023Путешествия

Пассажир устроил дебош в самолете, подрался с бортпроводником и попал на видео

The Sun: пассажир самолета подрался с бортпроводником на рейсе Wizz Air в Лондон

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил вынужденную посадку в Белграде из-за пассажира, который устроил дебош на борту. Инцидент попал на видео, роликом поделилось издание The Sun.

Лайнер выполнял рейс из Тель-Авива в Лондон. По данным портала, мужчина подрался с бортпроводником и попытался открыть аварийную дверь. При этом он неоднократно выкрикивал: «Аллаху акбар». Дебошира остановили другие пассажиры. На кадрах видно, как один из них, Виктор Троболони, держит мужчину за голову, пока члены экипажа связывают ему руки кабельными стяжками.

Троболони рассказал, что незадолго до инцидента видел, как нападавший ходил по самолету, проверял номера мест и вел себя подозрительно. «Это была очень страшная ситуация», — поделился он. Как уточнило издание, пассажира держали связанным еще около часа, пока самолет не приземлился в Белграде.

Ранее россиянин из Чечни пригрозил взорвать самолет в петербургском аэропорту Пулково. Находясь на борту, он начал выкрикивать угрозы на чеченском языке, после чего его задержала полиция.

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    Мария Борисова
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