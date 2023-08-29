Россиянин отказался лететь в Чечню, пригрозил взорвать самолет и был задержан

Житель Чечни пригрозил взорвать самолет в Пулково и был задержан полицией

Россиянин отказался улетать из Санкт-Петербурга в Грозный, пригрозил взорвать самолет и был задержан полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 31-летний житель Чечни Магомед должен был вылететь из аэропорта Пулково на родину утром 28 августа. Находясь на борту, мужчина вдруг встал с места и начал на чеченском языке выкрикивать угрозы устроить взрыв. «Самолет взорвется. Я всех предупредил», — заявил дебошир.

Об опасном пассажире сообщили в аэропорт. Самолет досмотрели, однако ничего опасного на борту не нашли. Рейс вылетел в город назначения, но уже без Магомеда. Он отправился на допрос полиции.

Ранее пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Турции в Швецию эвакуировали из-за угрозы взрыва. Путешественники на борту самолета Airbus A320 сообщили, что узнали о бомбе, когда самолет уже вырулил на взлетную полосу.