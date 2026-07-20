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Силовые структуры
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17:05, 20 июля 2026Силовые структуры

Раскрыто место жительства «королевы марафонов» Блиновской после освобождения

РЕН ТВ: После освобождения из колонии Блиновская будет жить в квартире родителей в Москве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Осужденной «королеве марафонов» Елене Блиновской после освобождения придется проживать по месту регистрации — в квартире родителей в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

По данным канала, речь идет о квартире, площадь которой составляет 36,4 квадратного метра. Кроме того, знакомый с материалами дела источник рассказал, что у семьи Блиновской может оставаться и другая недвижимость. Речь идет, например, о двух парковочных местах в ЖК «ЗИЛАРТ», что, по его словам, подтверждает наличие квартир в этом доме.

Ранее отец Блиновской Олег Останин рассказал о ее жизни в колонии.

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