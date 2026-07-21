Мать нашла мужчину под кроватью 13-летней дочери и расправилась с ним

В США мать расправилась с мужчиной, которого нашла под кроватью 13-летней дочери

Мать из американского штата Теннесси расправилась с 20-летним молодым человеком, который спрятался под кроватью у ее 13-летней дочери. Об этом пишет New York Post.

36-летнюю Кендру Скотт из Мемфиса арестовали ночью в четверг, 16 июля. Полиция обнаружила перед ее домом Роддериуса Мортона без признаков жизни. Скотт призналась, что выстрелила в него. Женщина заявила, что пришла домой, нашла мужчину, прячущегося под кроватью в комнате дочери, и «сделала то, что должна была сделать».

При этом дочь Скотт рассказала, что сама пригласила Мортона домой около часа ночи. Вскоре явилась мать и начала ломиться в дверь. При этом у женщины был пистолет, и она кричала, что если «застанет в доме парня, то прострелит ему задницу». В конце концов школьница впустила мать. Та ворвалась в дом, выгнала Мортона на улицу, затем раздался выстрел, который слышал сосед семьи. Мужчина увидел Скотт, которая стояла над Мортоном с пистолетом в руках и повторяла фразу: «Я выстрелила в него».

В данный момент женщина находится в тюрьме. Ее адвокаты настаивают, что она стреляла в приятеля дочери, чтобы защитить ее. Однако, как отметил бывший сотрудник полиции и специалист по самообороне с применением оружия Бадди Смит, из материалов дела не следует, что Мортон угрожал Скотт, ее дочери или имуществу. Женщине предъявили обвинения в умышленном тяжком преступлении.

Происшествие вызвало широкую полемику в обществе. Одни участники спора защищают Скотт, другие уверены, что она превысила право на самооборону.

Ранее сообщалось, что Гонконге одна пассажирка маршрутки расправилась с другой. Ссора между женщинами началось из-за того, что преступнице случайно наступили на ногу.