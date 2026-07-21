Сенатор Карасин: КНДР проявляет принципиальность поддержки РФ в борьбе с неонацистами

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) проявляет завидную принципиальность поддержки России в борьбе с неонацистами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О поддерживающих Москву в украинском конфликте странах сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы знаем об усилиях северокорейских военных при освобождении некоторых наших регионов. Мы знаем о позиции политиков и руководства КНДР. И мы весьма высоко оцениваем это. Я убежден, что такая стабильная принципиальная позиция соответствует здравому смыслу и способствует тому, чтобы конфликт как можно быстрее привел к поражению неонацистского режима», — отметил Карасин.

По словам сенатора, чем дальше конфликт затягивается, тем больше стран убеждаются в правильности отстаивания Россией своих прав. Он добавил, что многие стали соглашаться с Москвой в том, что иначе вопрос о мировой стабильности стал бы острым.

«В этом смысле нас поддерживает так называемый Глобальный Юг. Тут не надо перечислять государства, а просто надо сказать, что это подавляющее большинство государств мира, которые понимают, что позиция НАТО и Евросоюза является провоцирующей, что это подготовка к мировому вооруженному конфликту», — сообщил Карасин.

Нынешняя оголтелая политика Евросоюза и НАТО сталкивается с все большим сопротивлением и неприятием со стороны государств. Я бы назвал это мировым здравым большинством Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон заявила, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной. Она добавила, что Пхеньян считает специальную военную операцию борьбой России за отстаивание суверенитета.

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Северной Кореи вечером 19 июля. Во встрече участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

