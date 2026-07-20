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13:58, 20 июля 2026Мир

Глава МИД КНДР обозначила позицию страны по Украине

Цой Сон Хи: КНДР считает СВО борьбой России за отстаивание суверенитета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: smith371 / Shutterstock / Fotodom

Позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной, Пхеньян считает специальную военную операцию (СВО) борьбой России за отстаивание суверенитета. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

«Специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны», — сказала министр.

КНДР будет активно поддерживать Россию на международной арене как стратегический партнер и союзник, подчеркнула Цой Сон Хи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметила приверженность главы КНДР Ким Чен Ына развитию отношений с Москвой.

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