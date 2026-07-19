В Кремле раскрыли позицию Ким Чен Ына по отношениям с Россией

Песков: Цой Сон Хи отметила приверженность Ким Чен Ына к развитию отношений с Россией

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметила приверженность северокорейского лидера Ким Чен Ына к развитию отношений с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Кореи выразила признательность за такие теплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с РФ», — сообщил официальный представитель Кремля.

Путин принял министра иностранных дел Северной Кореи вечером 19 июля. Во встрече участвуют глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков