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18:38, 19 июля 2026Россия

Путин принял министра иностранных дел Северной Кореи

Песков рассказал о переговорах Путина и Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во встрече участвуют глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Тему встречи представитель Кремля не называл.

Однако Песков сообщил, что в начале беседы Путин в очередной раз поблагодарил руководство и народ Северной Кореи за помощь, отметив «подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным», а также передал «самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну».

В ответ Цой Сон Хи выразила признательность за теплые слова и напомнила, что северокорейский лидер совсем недавно «еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией».

Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что городской администрации не удалось договориться о найме рабочих из Северной Кореи, потому что их не устроили предлагаемые зарплаты. По его словам, те оказались не готовы работать за 55 тысяч рублей в месяц, им хотелось был получать в два-три раза больше.

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