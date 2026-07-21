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Забота о себе
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07:03, 21 июля 2026Забота о себе

Женщины дали мужчинам важные советы о прелюдии

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пользовательницы форума Reddit рассказали, какие тонкости прелюдии стоит знать каждому мужчине. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.

Главный совет, который дали женщины мужчинам, — не торопиться переходить от предварительных ласк к непосредственно половому акту.

Прелюдия — это как шахматы. Она требует времени и вдумчивого подхода, чтобы в итоге «выиграть партию»

TheDarkRabbitпользовательница Reddit

Притормозите. Если нужно, скорость можно легко увеличить, так что начинайте медленно и наслаждайтесь процессом. Кроме того, общайтесь. Это необязательно должны быть грязные разговорчики — даже просто шептать на ухо любимой женщине, какая она красивая, может быть полезно

xelas1983пользовательница Reddit

Также многие пользовательницы напомнили мужчинам, что важно соблюдать элементарные правила гигиены и ухаживать за руками.

Подстригайте ногти и следите за тем, чтобы у них не было острых или неровных краев. Также само собой разумеется, что руки должны быть чистыми

Old-Care-2372пользовательница Reddit
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Еще одна женщина отметила, что прелюдия не всегда начинается в постели.

Я где-то прочитала фразу, что «прелюдия начинается до завтрака». И это правда. Проводите время вместе, общайтесь, флиртуйте. Занимайтесь отношениями в течение всего дня, и это обязательно окупится вечером в спальне

Lazerith22пользовательница Reddit

Ранее мужчины назвали самые яркие эротические переживания, которые они испытывали в жизни. Многие признались, что для них незабываемым оказался секс в общественных местах.

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