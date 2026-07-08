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Забота о себе
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05:00, 8 июля 2026Забота о себе

Мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit поделились самыми яркими эротическими переживаниями, которые они испытывали в жизни. Свои истории мужчины рассказали в разделе AskReddit.

Многие пользователи признались, что для них самым ярким и незабываемым оказался секс в общественных местах.

Какое-то время я встречался с девушкой, которая любила жить на грани. Нас ни разу не поймали, но ей нравился риск. Мы занимались этим на общественном пляже, у озера в парке, в конференц-зале на моей работе, в туалете бара во время «счастливого часа» для коллег. С ней было весело, но в итоге она оказалась слишком энергичной для меня

NwcrayПользователь Reddit

Другой мужчина добавил, что пережил самое сильное эротическое впечатление, когда его девушка проявила инициативу и прямо предложила ему заняться сексом.

Когда я был молодым и неопытным, ко мне пришла девушка. Я не знал, как начать, поэтому она просто спросила: «Ты собираешься заняться со мной сексом или мне лучше пойти спать?» Ее смелость и прямота сразу меня завели, и это был один из лучших сексуальных опытов в моей жизни

anonymousAk4kПользователь Reddit
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Еще один пользователь отметил, что сильные эротические переживания могут быть связаны не с сексом как таковым.

Я работал в офисе с открытой планировкой. Вошла жена коллеги, никому ничего не сказала. Просто подошла к своему мужу, протянула ему два бургера и ушла, не сказав ни слова. Весь офис был впечатлен

demetri_kПользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

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