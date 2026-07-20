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16:56, 20 июля 2026Экономика

«Газпром» собрался занять десятки миллиардов рублей

РИА Новости: «Газпром» хочет разместить трехлетние облигации на 20 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На этой неделе «Газпром» намерен разместить на рынке трехлетние облигации на сумму не менее 20 миллиардов рублей и в понедельник, 20 июля, собирал заявки. Об этом со ссылкой на источник в финансовых кругах сообщает РИА Новости.

Эмитентом ценных бумаг выступит «Газпром капитал» — дочерняя компания, используемая для продажи рублевых облигаций. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России, после размещения объем облигаций с переменным купоном (флоатеров) «Газпрома» вырастет до 50 миллиардов рублей.

Процедура происходит на фоне падения акций компании до исторических минимумов. В последние дни бумаги падали ниже 80 рублей, что хуже, чем в период мирового финансового кризиса 2008 года. Капитализация компании опустилась ниже двух триллионов рублей.

Триггером для распродаж акций крупнейшей российской компании нефтегазового сектора стала информация об условиях, выдвинутых Китаем для строительства газопровода «Сила Сибири-2». По данным WSJ, в Пекине не желают продолжать переговоры до тех пор, пока Москва не согласится продавать газ по внутренним ценам.

Между тем в России стоимость топлива субсидируется за счет экспортных контрактов, так что исполнение требований Китая означало бы поставки в убыток, на что «Газпром» идти не намерен. Российские официальные лица не комментировали информацию, указывая только, что переговоры с КНР продолжаются. В Китае о проекте не вспоминали много лет, также упоминания о нем отсутствуют в двухсторонних документах.

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