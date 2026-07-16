Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 16 июля 2026Экономика

Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума

Стоимость акций «Газпрома» впервые в истории опустилась ниже 84 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 16 июля, акции «Газпрома» обновили исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме они опускались до 83,98 рубля. С начала торгов бумаги подешевели почти на пять процентов. За последний месяц стоимость акций компании рухнула на четверть, а с годового максимума — на 40 процентов.

Осенью 2008 года на фоне мирового финансового кризиса акции «Газпрома» падали до 84 рублей. На тот момент доллар торговался в районе 24-27 рублей.

Давление на акции оказала статья в The Wall Street Journal, где источники издания назвали условия Китая для согласия на строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Новый маршрут считается ключевым для будущего компании, поскольку только он в состоянии частично компенсировать потерю европейского рынка. Однако, как говорится в материале, Пекин в мае указал, что готов согласиться на него лишь с условием продажи газа по внутренним, субсидируемым за счет экспортным контрактам российским ценам. Таким образом, с экономической точки зрения дорогостоящий проект полностью перестает иметь смысл для России.

Ранее российские чиновники неоднократно отмечали, что переговоры о строительстве «Силы Сибири-2» продолжаются, но не предполагали, когда они могут дойти до стадии подписания соглашения. В свою очередь, китайская сторона уже много лет не вспоминается о проекте на всех уровнях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского
    Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки
    В Кремле заявили о необходимом для урегулирования конфликта на Украине человеке
    Мировые цены на ключевую агрокультуру достигли максимума
    Популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака
    В Москве закончилось жилье для богатых
    Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума
    В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС
    Аэропорт Сочи приостановил работу
    Кремль отреагировал на заявление Турции об Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok