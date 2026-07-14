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15:20, 14 июля 2026Экономика

СМИ назвали главное условие Китая по «Силе Сибири — 2»

WSJ: Китай готов покупать газ по «Силе Сибири — 2» только по внутренним российским ценам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона явно дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

По данным их источников, КНР согласна покупать газ только по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством за счет экспорта, то есть около 50 долларов за тысячу кубометров. При этом гостям дали понять, что вопрос по новому маршруту не следует поднимать в будущем, если выдвинутые требования не будут приняты.

Как говорится в материале, подписание юридически обязывающего меморандума о газопроводе, о котором осенью 2025 года говорила российская сторона, не дает ей никаких гарантий. Китай не хочет попадать в зависимость от одного поставщика, на чем ранее обожглась Европа, а сжиженного природного газа (СПГ) в мире достаточно.

В начале июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Китаем о контракте на строительство «Силы Сибири-2» идут на корпоративном уровне. До этого он отмечал, что в ходе визита в Китай в мае достигнуто понимание по ключевым деталям.

Помимо этого, вице-премьер Александр Новак заявил, что согласование контракта по «Силе Сибири-2» находится на финальной стадии, но продолжается техническая доработка документов.

Китайская сторона в последние годы не комментировала вопрос «Силы Сибири-2». Также темы, связанные с газовым проектом, отсутствуют во всех подписанных за этот срок двухсторонних документах.

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