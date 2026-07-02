В Кремле не смогли назвать сроки соглашения по «Силе Сибири-2»

Песков заявил об отсутствии информации о сроках заключения контракта по «Силе Сибири-2»

Переговоры между Россией и Китаем о контракте на строительство газопровода «Сила Сибири-2» идут на корпоративном уровне, но о сроках говорить пока рано. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

В том числе представитель Кремля не смог уточнить, готовится ли финализация договоренностей к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который намечен на сентябрь.

«Состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сказать сейчас не берусь», — заключил он. Ранее на этой неделе представитель Монголии в России Нинж Дэмбэрэл предположил, что переговоры продвинутся в рамках ВЭФ. По его словам, стороны обсуждают детали проекта, в том числе сроки поставок, их стоимость и объем прокачки.

Полтора месяца назад Песков говорил, что в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Китай было достигнуто понимание по многим ключевым деталям. Тогда он не уточнил, в чем конкретно сблизились позиции, и признал, что к конечному этапу соглашения Москва и Пекин пока не подошли.

Российская сторона в последние годы неоднократно сообщала о почти достигнутых договоренностях по «Силе Сибири-2». В том числе в сентябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что подписан юридически обязывающий меморандум. Китай переговоры не комментирует ни на каком уровне, представители Пекина и официальная пресса не упоминает проект в качестве темы обсуждения.

По данным СМИ, Россию не устраивают слишком жесткие условия Китая по цене и условиям поставок, из-за которых экономическая эффективность проекта теряется, но Пекин отказывается смягчать их.