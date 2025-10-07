Экономика
15:50, 7 октября 2025Экономика

Стало известно о проблемах с «Силой Сибири-2»

Reuters: Россия и КНР не договорились по главным пунктам проекта «Сила Сибири-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Заявления российской стороны о прорыве в переговорах с Китаем по поводу проекта газопровода «Сила Сибири-2» не соответствуют действительности, так как ни по одному из главных пунктов найти общий язык не удалось. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами обсуждений, сообщает Reuters.

В числе прочего президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не согласовали инвестиционные условия проекта, то есть финансовые обязательства сторон, сроки начала строительства, возможную дату начала поставок, их формат и формулу расчета стоимости топлива.

Для собеседника агентства отмечают, что даже если конкретный договор удастся заключить в следующем году, на завершение работ потребуется не менее пяти лет. Еще столько же нужно для увеличения объемов прокачки до заявленных 50 миллиардов кубометров в год.

Другой источник отметил, что в «Газпроме» не видят возможности достигнуть хотя бы половины от 50 миллиардов кубометров к 2035 году, если поставки начнутся после 2031 года.

Первым о заключении юридически обязывающего меморандума о строительстве нового газопровода в начале сентября после переговоров в Китае сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отказался раскрыть какие-либо детали документа, но признал, что газ для китайских потребителей будет дешевле, чем для европейских.

Позднее о достигнутых договоренностях рассказал президент страны Владимир Путин, также не обозначивший сроки начала строительства и условия, на которых должны начаться поставки. Китайские официальные лица и СМИ полностью проигнорировали соглашение, тема «Сила Сибири-2» не поднималась в КНР последние несколько лет.

По данным СМИ, именно вопрос цены оставался главным препятствием в переговорах, потому что Пекин настаивал на исключительно выгодных для себя условиях и не готов был вкладываться в проект. Китай не испытывает потребности в газе, так как имеет много крупных многолетних контрактов с другими поставщиками, в то время как Россия на фоне конфликта с Европой не имеет альтернативы китайскому направлению.

