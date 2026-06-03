Дрон ВСУ убил еще двух гражданских на дороге в Запорожской области

Губернатор Запорожской области: Дрон ВСУ убил водителя и пассажира под Мелитополем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по гражданской машине в Запорожской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атака дрона произошла на дороге между поселками Новониколаевка и Трудовое, расположенных в окрестностях Мелитополя.

«Под атаку попал гражданский автомобиль. К сожалению, водитель и пассажир погибли», — написал Балицкий.

Других подробностей трагедии он не привел, но добавил, что в самом Мелитополе по итогам ночного налета за помощью к медикам обратились шесть человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в Запорожской области. Жертвой такой практики стал как минимум один гражданский водитель.