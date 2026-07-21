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06:14, 21 июля 2026Россия

В российском городе произошел крупный пожар

Артамонов: В Липецке произошел пожар на территории производственных объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Липецке вспыхнул крупный пожар на территории производственных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло на улице Передельческой. Уточняется, что площадь пожара оставляет около 2,5 тысячи квадратных метров.

По словам губернатора, к месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений, работают все оперативные службы.

Информация о причинах возникновения возгорания и пострадавших уточняется.

Ранее в промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров.

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