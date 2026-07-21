В российском городе произошел крупный пожар

Артамонов: В Липецке произошел пожар на территории производственных объектов

В Липецке вспыхнул крупный пожар на территории производственных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло на улице Передельческой. Уточняется, что площадь пожара оставляет около 2,5 тысячи квадратных метров.

По словам губернатора, к месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений, работают все оперативные службы.

Информация о причинах возникновения возгорания и пострадавших уточняется.

Ранее в промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров.