Пожар площадью в тысячи квадратных метров вспыхнул в промзоне Подмосковья

В промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров

В промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Причина возгорания не называется. Есть ли при пожаре в Подмосковье пострадавшие, неизвестно.

«Поступило сообщение о возгорании автомобилей на территории промзоны в муниципальном округе Раменский, город Бронницы, Производственный проезд, дом 6», — сообщили в спасательной службе. По данным МЧС, в ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 20 единиц техники.

Ранее, 14 июля, сообщалось о возгорании на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пострадали несколько человек.