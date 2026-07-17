Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 17 июля 2026Россия

Пожар площадью в тысячи квадратных метров вспыхнул в промзоне Подмосковья

В промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В промзоне подмосковных Бронниц вспыхнул пожар площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Причина возгорания не называется. Есть ли при пожаре в Подмосковье пострадавшие, неизвестно.

«Поступило сообщение о возгорании автомобилей на территории промзоны в муниципальном округе Раменский, город Бронницы, Производственный проезд, дом 6», — сообщили в спасательной службе. По данным МЧС, в ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 20 единиц техники.

Ранее, 14 июля, сообщалось о возгорании на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пострадали несколько человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали Одессу
    В России началась распродажа заправок
    Бузова призналась в любви к Лионелю Месси «с самого детства»
    Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен
    Поймана уникальная рыба-мутант
    Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика
    Сербия присоединилась к лунной программе США
    Пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина
    В Раде призвали пристроить Федорова в правительство
    Оценен ущерб от действий вандалов в российском ярмарочном комплексе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok