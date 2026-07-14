Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 14 июля 2026Россия

Власти сообщили о пострадавших после атаки ВСУ на один из крупнейших НПЗ юга России

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Являются ли пострадавшие сотрудниками предприятия, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар на одном из крупнейших НПЗ юга России ликвидирован. По последним данным, предоставленным властями Северского района, от местных жителей поступило 16 заявок о повреждениях частных домовладений.

Афипский НПЗ загорелся после атаки ВСУ в ночь на 14 июля. В оперштабе заявили, что пожар начался в результате падения обломков дрона. Очевидцы рассказали, что в момент налета у них тряслись дома, а на крыши с неба «что-то сыпалось».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    В работе Google в России произошел сбой
    Туриста нашли бездыханным в автодоме в Турции
    Выдача кредитных карт в России перестала расти
    Москвичам пообещали аномально дождливый июль
    Посол Бразилии высказался о законности санкций против России
    В Пекине сделали серьезное предупреждение Евросоюзу по Южно-Китайскому морю
    МИД Молдавии вызвал посла России
    Власти высказались об экспорте продовольствия в связи с ситуацией в Азовском море
    Военкор предупредил о многоуровневых схемах Киева после предотвращения ФСБ теракта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok