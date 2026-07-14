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10:48, 14 июля 2026Россия

Обстановка на одном из крупнейших НПЗ юга России после атаки ВСУ изменилась

Спасатели ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели ликвидировали возгорание на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) юга России Афипский, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В Северском районе, где находится нефтезавод, в результате атаки повреждения получили 16 частных домов. По информации властей, пострадали два человека — им начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Беспилотники ВСУ атаковали Афипский НПЗ в ночь на 14 июля. В результате падения обломков беспилотников на предприятии произошло возгорание. Кроме нефтеперерабатывающего завода атаке подвергся еще один объект промышленности.

Жители Краснодарского края рассказали, что во время налета украинских дронов у них тряслись дома. Кроме того, очевидцы признались, что после атаки ВСУ чувствовали запах дыма.

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