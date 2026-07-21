Гагин: К женщинам-штурмовикам ВСУ в плену не будет особого отношения

Женщинам-штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует рассчитывать на особое отношение в плену. О последствиях пленения рассказал военный эксперт Ян Гагин в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в основном женщины в рядах ВСУ встречаются среди связистов, снайперов и дроноводов, однако они изредка есть и среди штурмовиков — в частности, женщина командует одной из штурмовых рот пятой батальонно-тактической группы ВСУ. Эксперт подчеркнул, что в плену к ним будут относиться так же, как и к мужчинам.

«В плену всех боевиков ВСУ ждет одинаковая история. К женщинам не будет какого-то особого отношения», — предупредил он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России в Днепропетровской области нашли и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ. Отмечается, что в его составе находилась женщина. «Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — отметил командир расчета БПЛА Антон Зайцев.