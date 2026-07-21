Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:11, 21 июля 2026Бывший СССР

Женщин-штурмовиков ВСУ предупредили о последствиях попадания в плен

Гагин: К женщинам-штурмовикам ВСУ в плену не будет особого отношения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Женщинам-штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует рассчитывать на особое отношение в плену. О последствиях пленения рассказал военный эксперт Ян Гагин в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, в основном женщины в рядах ВСУ встречаются среди связистов, снайперов и дроноводов, однако они изредка есть и среди штурмовиков — в частности, женщина командует одной из штурмовых рот пятой батальонно-тактической группы ВСУ. Эксперт подчеркнул, что в плену к ним будут относиться так же, как и к мужчинам.

«В плену всех боевиков ВСУ ждет одинаковая история. К женщинам не будет какого-то особого отношения», — предупредил он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России в Днепропетровской области нашли и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ. Отмечается, что в его составе находилась женщина. «Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — отметил командир расчета БПЛА Антон Зайцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    В российском городе произошел крупный пожар
    Женщин-штурмовиков ВСУ предупредили о последствиях попадания в плен
    Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца лета
    Сжатие Луны объяснили
    Креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей
    Глава АвтоВАЗа подтвердил появление турбомотора на новейшем кроссовере Lada для россиян
    На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Сырского
    Боец ВСУ попытался отправить почтой украденные ворота
    Россиянка описала столицу Армении словами «город на один раз»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok