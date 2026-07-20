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16:53, 20 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о желании Зеленского вернуть Федорова

FT: Зеленский захотел вернуть Федорова через несколько дней после отставки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел вернуть уволенного министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет Financial Times (FT).

«По словам источников, знакомых с ситуацией, президент Украины в выходные предложил вернуть Михаила Федорова с расширенным мандатом», — пишет издание.

Как рассказали изданию высокопоставленные украинские чиновники, Федоров выражал желание вернуться в украинское оборонное ведомство.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны, сообщил, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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