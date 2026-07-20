10-летняя россиянка выступила вместе с Шакирой в перерыве финала чемпионата мира

10-летняя россиянка Михеева стала участницей шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Десятилетняя россиянка Есения Михеева стала участницей шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что девочка станцевала на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси вместе с Шакирой. Певица оценила талант Михеевой и выбрала ее из сотен других претенденток.

Как пишет издание, родители россиянки — хореографы, которые уже несколько лет живут в США. Они отправили заявку на кастинг для выступления дочери в перерыве финального матча ЧМ-2026. В 2024 году Михеева получила широкую известность, когда дошла до полуфинала американского шоу America's Got Talent.

Ранее стало известно, что во время шоу поле накрыли полотном, на котором было написано несколько русских слов и нарисована футболка с надписью Russia.

