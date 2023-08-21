Пассажиров рейса из Турции эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров рейса Pegasus из Турции в Швецию эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Турции в Швецию эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет портал Aviation24.be.

Путешественники на борту самолета Airbus A320 сообщили, что узнали о бомбе, когда самолет уже вырулил на взлетную полосу. Это вызвало панику и крики. Туристов пришлось вывести из салона, на место происшествия вызвали полицию.

По данным источника, самолет вылетел из Турции на семь часов позже, чем планировалось изначально.

Ранее пассажир авиакомпании Malaysia Airlines назвал своих попутчиков рабами Аллаха и вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры еще минимум час провели на борту в ожидании представителей власти. Аэропорт приостановил работу, вылеты были отменены.