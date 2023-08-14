Пассажир пригрозил попутчикам бомбой, назвал их рабами Аллаха и попал на видео

Пассажир Malaysia Airlines пригрозил попутчикам бомбой и был арестован полицией

Пассажир авиакомпании Malaysia Airlines назвал своих попутчиков рабами Аллаха и вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета. Инцидент попал на видео, сообщает Daily Mail.

По данным издания, рейс следовал из Сиднея в Куала-Лумпур. После взлета путешественник, представившийся Мохаммедом, встал с места и назвал себя рабом Аллаха. Затем он заставил говорить то же самое сидящих рядом попутчиков. На кадрах видно, что он держит руку внутри открытого рюкзака и грозит членам экипажа бомбой. Впоследствии оказалось, что в сумке не было ничего опасного.

Самолет вернулся в Сидней, однако пассажиры еще минимум час провели на борту в ожидании представителей власти. Аэропорт временно приостановил работу, вылеты были отменены. Все это время Мохаммед сидел на полу в проходе. Прибывшая на место полиция арестовала злоумышленника.