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19:14, 14 августа 2023Путешествия

Пассажир пригрозил попутчикам бомбой, назвал их рабами Аллаха и попал на видео

Пассажир Malaysia Airlines пригрозил попутчикам бомбой и был арестован полицией

Пассажир авиакомпании Malaysia Airlines назвал своих попутчиков рабами Аллаха и вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета. Инцидент попал на видео, сообщает Daily Mail.

По данным издания, рейс следовал из Сиднея в Куала-Лумпур. После взлета путешественник, представившийся Мохаммедом, встал с места и назвал себя рабом Аллаха. Затем он заставил говорить то же самое сидящих рядом попутчиков. На кадрах видно, что он держит руку внутри открытого рюкзака и грозит членам экипажа бомбой. Впоследствии оказалось, что в сумке не было ничего опасного.

Самолет вернулся в Сидней, однако пассажиры еще минимум час провели на борту в ожидании представителей власти. Аэропорт временно приостановил работу, вылеты были отменены. Все это время Мохаммед сидел на полу в проходе. Прибывшая на место полиция арестовала злоумышленника.

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    Зарина Дзагоева
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