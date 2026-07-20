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16:51, 20 июля 2026Россия

Генерал связал атаку ВСУ на Домодедово с работой диверсантов

Генерал Попов: Атаку на Домодедово могли осуществить украинские диверсанты
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Атаку на Домодедово и Московскую область могли осуществить диверсанты, действующие на территории России. Такую вероятность после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) усмотрел военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов, слова которого приводит MK.RU.

По словам аналитика, дроны запускались диверсантами с южного или юго-западного направления. Также Попов не исключил возможности запуска беспилотников на востоке от Московской области.

«Думаю, у противника есть двойная возможность — запускать со своей территории и с нашей. Но все-таки я считаю, что осуществил он эти атаки с наших территорий», — заявил Попов.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Украинские беспилотники ударили по крупнейшему «зеленому» складскому комплексу России «Южные врата», в нем начался пожар.

Атака также пришлась на Подольск и Одинцово. В результате налета дронов, как уточнили власти, пострадали десять жителей Подмосковья.

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