Генерал связал атаку ВСУ на Домодедово с работой диверсантов

Генерал Попов: Атаку на Домодедово могли осуществить украинские диверсанты

Атаку на Домодедово и Московскую область могли осуществить диверсанты, действующие на территории России. Такую вероятность после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) усмотрел военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов, слова которого приводит MK.RU.

По словам аналитика, дроны запускались диверсантами с южного или юго-западного направления. Также Попов не исключил возможности запуска беспилотников на востоке от Московской области.

«Думаю, у противника есть двойная возможность — запускать со своей территории и с нашей. Но все-таки я считаю, что осуществил он эти атаки с наших территорий», — заявил Попов.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Украинские беспилотники ударили по крупнейшему «зеленому» складскому комплексу России «Южные врата», в нем начался пожар.

Атака также пришлась на Подольск и Одинцово. В результате налета дронов, как уточнили власти, пострадали десять жителей Подмосковья.