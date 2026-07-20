В России появилась конная экомилиция в стильных головных уборах

В Ленобласти начала работать конная экомилиция в кепках с ушами

В Ленинградской области появилась конная экомилиция в кепках с ушами. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в своем Telegram-канале.

По данным канала, экомилиция патрулирует территорию и ищет незаконные свалки, следы вырубки леса или тех, кто решил разжечь костер в неположенном месте. Кроме того, патруль ведет также просветительскую работу.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, граждане прислушиваются гораздо охотнее к инспекторам на красивых и ухоженных лошадях.

Ранее сообщалось, что благодаря внедрению искусственного интеллекта количество несанкционированных свалок в Московской области уменьшилось на 57 процентов.