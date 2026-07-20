Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 20 июля 2026Силовые структуры

В России появилась конная экомилиция в стильных головных уборах

В Ленобласти начала работать конная экомилиция в кепках с ушами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области появилась конная экомилиция в кепках с ушами. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в своем Telegram-канале.

По данным канала, экомилиция патрулирует территорию и ищет незаконные свалки, следы вырубки леса или тех, кто решил разжечь костер в неположенном месте. Кроме того, патруль ведет также просветительскую работу.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, граждане прислушиваются гораздо охотнее к инспекторам на красивых и ухоженных лошадях.

Ранее сообщалось, что благодаря внедрению искусственного интеллекта количество несанкционированных свалок в Московской области уменьшилось на 57 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине сообщают о скорой отставке Сырского с поста главкома ВСУ. Названы возможные преемники
    Экспорт важного российского товара упадет до минимума
    Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила о помолвке
    Находящаяся в США Анфиса Чехова раскрыла удивившее ее открытие о стране
    Внучка Никиты Михалкова показала редкое фото с мужем
    На АвтоВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в РФ
    В России высказались об украинских ударах по танкерам
    Российский фондовый рынок взлетел
    СК отреагировал на атаку автобуса с пассажирами в российском регионе
    В российском городе нашли тела новорожденного мальчика и его матери
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok