22:34, 11 мая 2026Мир

В США рассказали о почти полном прекращении поддержки Трампом Украины

NYT: Администрация Трампа сократила поддержку Украины на 99 процентов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Администрация американского лидера Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99 процентов на фоне продолжающегося конфликта, пишет газета The New York Times (NYT).

«Администрация Трампа заискивала перед Россией, сократив при этом помощь Украине на 99 процентов», — говорится в статье о почти полном прекращении поддержки.

Как рассказал автор, украинский президент Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона и «репетирует расставание». Подобное охлаждение отношений было спровоцировано началом эскалации конфликта США и Ирана, пишет газета.

Ранее аналитик разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер назвал поддержку Украины политическим позерством.

