Мбаппе бойкотирует домашние матчи «Реала» из-за фанатов

Килиан Мбаппе бойкотирует домашние матчи «Реала» в текущем сезоне из-за фанатов

Килиан Мбаппе бойкотирует оставшиеся домашние матчи «Реала» в текущем сезоне из-за фанатов. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что футболист не хочет участвовать в играх команды из-за негативной реакции фанатов, которые освистывают его. Игрок уже пропустил недавний выездной матч «Реала» с «Барселоной», в котором мадридский клуб проиграл со счетом 0:2. Сообщалось, что это произошло из-за травмы, но, согласно другой версии, француз ушел с тренировки, когда узнал, что не попадет в состав на игру.

Ранее фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе из‑за отдыха с актрисой Эстер Экспосито на Сардинии в разгар заключительной части сезона‑2025/2026. Болельщики заявили, что команды переживает сложный период после вылета из Лиги чемпионов и отставания от «Барселоны» в Ла Лиге. В комментариях к видео и фото появились формулировки вроде «ему наплевать на клуб» и «это недопустимо», намекая на неподобающий для лидера образ жизни.

В текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч. В них он забил 41 гол и сделал шесть результативных передач.