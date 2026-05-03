Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой

10:50, 3 мая 2026

Фанаты «Реала» раскритиковали футболиста Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фанаты мадридского «Реала» раскритиковали нападающего команды Килиана Мбаппе из‑за отдыха с актрисой Эстер Экспосито на Сардинии в разгар заключительной части сезона‑2025/2026. Об этом сообщает Le Parisien.

Пара попала в объективы камеры в Кальяри: 1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры из местного ресторана, что вызвало резкую реакцию болельщиков в социальных сетях.

Болельщики заявили, что «Реал» переживает сложный период после вылета из Лиги чемпионов и отставания от «Барселоны» в Ла Лиге. В комментариях к видео и фото появились формулировки вроде «ему наплевать на клуб» и «это недопустимо», намекая на неподобающий для лидера образ жизни.

Об отношениях Мбаппе и Экспосито стало известно в марте 2026 года. Отмечалось, что футболист встречается с актрисой уже продолжительное время.

