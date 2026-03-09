Реклама

11:46, 9 марта 2026Спорт

Рассекречена девушка Мбаппе

Журналист Серхио Киранте: Футболист Мбаппе встречается с моделью Экспосито
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из Парижа, где проходил обследование травмированного колена. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Серхио Киранте.

Он сообщил, что футболист прилетел в столицу Испании вместе с физиотерапевтами «Реала» и несколькими доверенными лицами. На том же рейсе в Мадрид прибыла испанская актриса и модель Эстер Экспосито. Отмечается, что Мбаппе встречается с ней уже продолжительное время.

В 2024 году Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году. Вместе с мадридцами он выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций в сезоне-2020/2021.

