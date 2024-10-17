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11:48, 17 октября 2024Спорт

Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

RMC Sport: у форварда «Реала» Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме

Фото: Manu Reino / Globallookpress.com

В деле французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, которого подозревают в изнасиловании, появились подробности. Их сообщает RMC Sport.

По информации источника, у Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме. Подчеркивается, что это произошло по обоюдному согласию, что подтверждается личной перепиской.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

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      Дарья Коршунова
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