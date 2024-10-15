Игрока «Реала» Мбаппе заподозрили в изнасиловании женщины в отеле в Стокгольме

Французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался Мбаппе. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик. Как сообщает TV4, женщина обратилась за медицинской помощью в субботу, 12 октября. Она назвала футболиста преступником.

Мбаппе также отреагировал на появившуюся информацию. На своей странице в соцсети X он назвал эту новость фейковой.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.