Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:5
3-й период
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
4:4
Перерыв
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уфа
Сегодня
17:00 (Мск)
Шинник
Fonbet Кубок России|1/16 финала
Самара
Сегодня
18:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Сокол
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/16 финала
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
14:06, 15 октября 2024Спорт

Мбаппе заподозрили в изнасиловании

Игрока «Реала» Мбаппе заподозрили в изнасиловании женщины в отеле в Стокгольме
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Susana Vera / Reuters

Французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался Мбаппе. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик. Как сообщает TV4, женщина обратилась за медицинской помощью в субботу, 12 октября. Она назвала футболиста преступником.

Мбаппе также отреагировал на появившуюся информацию. На своей странице в соцсети X он назвал эту новость фейковой.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Массовая авария произошла на МКАДе

      В офисе Зеленского сообщили о новом деле в отношении Коломойского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше