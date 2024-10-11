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22:04, 11 октября 2024Спорт

Мбаппе заметили в ночном клубе во время матча сборной Франции

Футболиста Мбаппе заметили в ночном клубе во время матча сборной Франции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающего сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе заметили в ночном клубе в Стокгольме во время матча национальной команды в Лиге наций против Израиля. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал Мбаппе в расположение команды, чтобы футболист мог отдохнуть, однако Мбаппе прилетел в Швецию вместе с родственниками. Отмечается, что после ужина в ресторане он отправился в ночной клуб, где для него была забронирована отдельная комната.

Мбаппе травмировался 24 сентября во время матча за «Реал» в Ла Лиге с «Алавесом» (3:2). У форварда диагностировали травму двуглавой мышцы бедра.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. За девять матчей в составе новой команды он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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      Анастасия Борисова
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