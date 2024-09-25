Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы левого бедра

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму левой ноги. Об этом сообщается на сайте клуба.

У форварда диагностировали травму двуглавой мышцы бедра. По информации The Athletic, Мбаппе выбыл на три недели и пропустит матчи в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Мбаппе травмировался 24 сентября во время матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:2). В первом тайме он отметился голом, а на 80-й минуте попросил заменить его.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. За девять матчей в составе новой команды он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.