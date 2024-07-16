Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» на пять сезонов

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» на пять сезонов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Церемония с участием президента клуба Флорентино Переса прошла на базе «Реала». Мбаппе получил в подарок копию стадиона, часы и игровую майку с девятым номером.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. «Я так счастлив и горжусь тем, что присоединился к клубу своей мечты», — прокомментировал он трансфер. Также сообщалось, что Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также семикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.