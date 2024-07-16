Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
1:1
3-й сет
live
Фанни Штолляр
Будапешт
Эрика Андреева
Сегодня
22:00 (Мск)
Дарья Семенистая
Палермо
Екатерина Макарова
2:0
Завершен
Тимя Бабош
Будапешт
Пюник
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13:09, 16 июля 2024Спорт

Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» на пять сезонов

Фото: Sven Beyrich / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» на пять сезонов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Церемония с участием президента клуба Флорентино Переса прошла на базе «Реала». Мбаппе получил в подарок копию стадиона, часы и игровую майку с девятым номером.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. «Я так счастлив и горжусь тем, что присоединился к клубу своей мечты», — прокомментировал он трансфер. Также сообщалось, что Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также семикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Москвичи охладели ко вторичному жилью

      В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

      Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

      Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше