Мбаппе со скандалом перешел в «Реал». За одной из главных звезд мирового футбола охотились больше двух лет

Форвард Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»

Французский нападающий Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал». Об этом объявлено на сайте клуба.

Контракт подписан на пять лет — до конца сезона-2028/2029. Другие подробности трансфера не сообщаются.

Мбаппе прокомментировал переход на своей странице в соцсети X, сопроводив пост детскими фотографиями в форме «Реала». Он поделился, что очень взволнован и не может дождаться встречи с мадридцами.

Мечта сбылась. Я так счастлив и горжусь тем, что присоединился к клубу своей мечты Килиан Мбаппе

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Мбаппе заявил, что решил не продлевать контракт с французским клубом. При этом он не стал называть новый клуб сразу.

Я приехал сюда и получил свой первый опыт в клубе с большим давлением, что помогло мне расти как игроку. Я находился рядом с лучшими игроками в истории, некоторые из которых являются великими чемпионами Килиан Мбаппе

После этого стало известно о ссоре между Мбаппе и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи. Глава клуба остался недоволен тем, что футболист не поблагодарил его в прощальном видео. Изначально сообщалось, что между мужчинам произошла драка, однако позднее эту информацию опровергли, отметив, что это был разговор на повышенных тонах.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок.

«Реал» пытался подписать Мбаппе более двух лет

Впервые о попытках «Реала» подписать Мбаппе заговорили в марте 2022 года. Ожидалось, что он присоединится к клубу летом 2022-го, когда у него закончится соглашение с ПСЖ.

Однако в итоге трансфер сорвался. ПСЖ смог удержать форварда, предложив ему контракт на два года с опцией продления еще на один и рекордной зарплатой.

На решение Мбаппе остаться в ПСЖ повлиял в том числе президент Франции Эмануэль Макрон

«Убежден, что здесь я смогу развиваться дальше и смогу демонстрировать футбол самого высокого уровня», — отмечал Мбаппе. Он также признался, что на его решение повлияло желание выступать на родине.

Мбаппе является одним из самых дорогих в мире футболистов

По оценкам портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего французского форварда составляет 180 миллионов евро. Он входит в топ-3 самых дорогих футболистов наравне со своим новым одноклубником Джудом Беллингемом и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити».

На клубном уровне Мбаппе также выступал за «Монако». Вместе с монегасками он выиграл чемпионат Франции в сезоне-2016/2017.

В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018 года в России и завоевал серебро мундиаля 2022 года в Катаре. На последнем он стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. Кроме того, вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций в 2021 году.