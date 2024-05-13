Информацию о драке Мбаппе с президентом ПСЖ назвали фейком

Marca: Килиан Мбаппе и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не дрались

В «Пари Сен-Жермен» опровергли информацию о драке между футболистом Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, между мужчинами состоялся разговор на повышенных тонах, но стычки не было. «Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы заключить соглашение об уходе в конце сезона», — объяснил источник в клубе и назвал распространившуюся ранее информацию фейком.

13 мая издание Le Parisien сообщило, что Аль-Хелаифи хотел выяснить, почему форвард не поблагодарил его в прощальном видео. После этого началась перепалка, во время которой, по словам свидетелей, тряслись стены и раздавались крики.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард, выступавший за французский клуб с 2017-го, не назвал новую команду. Ожидается, что он перейдет в мадридский «Реал».

