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22:11, 13 мая 2024Спорт

Информацию о драке Мбаппе с президентом ПСЖ назвали фейком

Marca: Килиан Мбаппе и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не дрались
Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе. Фото: Christian Hartmann / Reuters

В «Пари Сен-Жермен» опровергли информацию о драке между футболистом Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, между мужчинами состоялся разговор на повышенных тонах, но стычки не было. «Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы заключить соглашение об уходе в конце сезона», — объяснил источник в клубе и назвал распространившуюся ранее информацию фейком.

13 мая издание Le Parisien сообщило, что Аль-Хелаифи хотел выяснить, почему форвард не поблагодарил его в прощальном видео. После этого началась перепалка, во время которой, по словам свидетелей, тряслись стены и раздавались крики.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард, выступавший за французский клуб с 2017-го, не назвал новую команду. Ожидается, что он перейдет в мадридский «Реал».

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      Дарья Коршунова
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