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20:31, 13 мая 2024Спорт

Стало известно о драке Мбаппе с президентом ПСЖ

Le Parisien: нападающий Килиан Мбаппе подрался с президентом ПСЖ Аль-Хелаифи
Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом стало известно Le Parisien.

По информации издания, инцидент произошел 12 мая на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:3). Глава ПСЖ потребовал провести встречу с Мбаппе, чтобы выяснить, почему форвард не поблагодарил его в прощальном видео. После этого началась перепалка, во время которой, по словам свидетелей, тряслись стены и раздавались крики.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду. 19 февраля Marca сообщала о договоренности француза с мадридским «Реалом».

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также семикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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