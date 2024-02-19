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10:59, 19 февраля 2024Спорт

Стали известны детали контракта Мбаппе с «Реалом»

Marca: француз Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Детали соглашения раскрывает Marca.

Как стало известно источнику, стороны заключили соглашение на пять лет две недели назад. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года.

15 февраля сообщалось, что Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о том, что летом уйдет из клуба. Уточнялось, что форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи и сообщил ему о своем решении.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта. Интерес к форварду также проявляет «Манчестер Сити».

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      Дарья Коршунова
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