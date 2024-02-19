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10:23, 19 февраля 2024Спорт

«Манчестер Сити» захотел подписать Мбаппе

«Манчестер Сити» захотел подписать Мбаппе и сорвать трансфер форварда в «Реал»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

«Манчестер Сити» захотел подписать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и сорвать трансфер форварда в «Реал». Об этом сообщает Bola Sport.

Отмечается, что футболист может оказаться недоволен существенным понижением зарплаты при переходе в мадридскую команду. По информации источника, это может повлиять на переговорный процесс с англичанами.

15 февраля стало известно, что Мбаппе уведомил руководство ПСЖ о том, что летом уйдет из клуба. Уточнялось, что форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи и сообщил ему о своем решении.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

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      Дарья Коршунова
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