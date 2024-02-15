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21:47, 15 февраля 2024Спорт

Стало известно об уведомлении Мбаппе руководства ПСЖ об уходе

L'Equipe: Мбаппе уведомил руководство ПСЖ об уходе из клуба летом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уведомил руководство ПСЖ о том, что летом уйдет из клуба. Об этом стало известно L'Equipe.

По информации источника, форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи. Он попросил функционера не завышать цену при осуществлении трансфера. Встреча прошла на базе ПСЖ.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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