Стало известно об уведомлении Мбаппе руководства ПСЖ об уходе

L'Equipe: Мбаппе уведомил руководство ПСЖ об уходе из клуба летом

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уведомил руководство ПСЖ о том, что летом уйдет из клуба. Об этом стало известно L'Equipe.

По информации источника, форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи. Он попросил функционера не завышать цену при осуществлении трансфера. Встреча прошла на базе ПСЖ.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.