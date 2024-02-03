Мбаппе сделал выбор между ПСЖ и «Реалом»

Le Parisien: Мбаппе перейдет в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024-го

Французский нападающий Килиан Мбаппе сделал выбор между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 25-летний футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» летом 2024 года. Таким образом, он присоединится к испанской команде на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что «Реал» не готов платить Мбаппе существенно больше 10,5 миллиона евро в год. При этом в ПСЖ оклад француза составляет 37 миллионов евро за сезон.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

