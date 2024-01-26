Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
11:30 (Мск)
Александр Зверев
Australian Open (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кальяри
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|22-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/16 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:35, 26 января 2024Спорт

Стал известен размер зарплаты Мбаппе в «Реале»

ESPN: «Реал» не готов платить Мбаппе существенно больше 10,5 миллиона евро в год

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Мадридский «Реал» не готов платить форварду сборной Франции Килиану Мбаппе существенно больше 10,5 миллиона евро в год. Размер зарплаты потенциального новичка стал известен ESPN.

По информации источника, именно столько зарабатывают лидеры «сливочных» Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. При этом в ПСЖ оклад Мбаппе составляет 37 милллионов евро за сезон. Столько же парижане готовы платить ему по новому контракту.

Ранее стало известно, что Мбаппе определился с будущим. Уточнялось, что футболист ПСЖ перейдет в мадридский «Реал» летом 2024 года.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро. Он один из трех самых дорогих футболистов мира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

      ФСБ задержала двоих россиян за передачу данных о частях ВС России Украине

      В России подешевел iPhone 14 Pro

      Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Стало известно о проверке растерзавшего россиянку волка на зомби-вирус

      В США конфликт с Россией объяснили мифами и архетипами

      Дипломат указал на желание США с помощью оппозиции Сирии нанести ущерб России

      В Крыму ответили на призыв министра обороны ФРГ готовиться к войне с Россией

      Стало известно о заверениях Кравчука Клинтону о националистах на Украине

      Мужчина расправился с россиянкой и сообщил об этом ее бывшему мужу по СМС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше