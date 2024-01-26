Стал известен размер зарплаты Мбаппе в «Реале»

ESPN: «Реал» не готов платить Мбаппе существенно больше 10,5 миллиона евро в год

Мадридский «Реал» не готов платить форварду сборной Франции Килиану Мбаппе существенно больше 10,5 миллиона евро в год. Размер зарплаты потенциального новичка стал известен ESPN.

По информации источника, именно столько зарабатывают лидеры «сливочных» Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. При этом в ПСЖ оклад Мбаппе составляет 37 милллионов евро за сезон. Столько же парижане готовы платить ему по новому контракту.

Ранее стало известно, что Мбаппе определился с будущим. Уточнялось, что футболист ПСЖ перейдет в мадридский «Реал» летом 2024 года.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро. Он один из трех самых дорогих футболистов мира.