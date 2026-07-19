В Госдуме рассказали о повышениях пенсии

Депутат Говырин: Страховые пенсии в 2026 году повысили на 7,6 %

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал о повышениях пенсии в России в 2026 году.

Депутат напомнил, что 1 января на 7,6 процента повысили страховые пенсии, а 1 апреля на 6,8 процента были проиндексированы социальные пенсии.

«1 октября 2026 года — запланирована индексация военных пенсий на 4 процента. Она привязана к росту денежного довольствия действующих военнослужащих, а не к общей инфляции», — сказал Говырин.

Кроме того, он добавил, что в течение года могут произойти точечные повышения выплат. В частности, с 1 августа Соцфонд осуществляет беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров.

Как пояснил депутат, если в июле гражданину исполнилось 80 лет либо ему установили первую группу инвалидности, то с августа фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена до 19 169,38 рубля, а также появится надбавка на уход — 1413,86 рубля. «Для тех, кто уволился в июле 2026 года, с августа пенсия придет с учетом всех пропущенных за время работы индексаций», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии россиян в июне 2026 года превысил 25 тысяч рублей. Самый высокий размер пенсии был зафиксирован у жителей Чукотского автономного округа — 42 270 рублей.