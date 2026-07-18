Ушел из жизни известный российский журналист

Известный российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет

Известный российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов ушел из жизни. Трагическую новость 18 июля сообщил его пасынок Всеволод Москвин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — говорится в посте.

Информацию о дате и месте похорон пообещали объявить позже.

Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».

Популярность ему принесла работа в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», позже он выпустил авторскую программу «Тихий дом».

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