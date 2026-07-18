Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:45, 18 июля 2026Интернет и СМИ

Ушел из жизни известный российский журналист

Известный российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Известный российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов ушел из жизни. Трагическую новость 18 июля сообщил его пасынок Всеволод Москвин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — говорится в посте.

Информацию о дате и месте похорон пообещали объявить позже.

Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».

Популярность ему принесла работа в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», позже он выпустил авторскую программу «Тихий дом».

Ранее стало известно о смерти британского журналиста-расследователя Роджера Кука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские силовики взломали телефон экс-главы Минобороны Украины
    Ушел из жизни известный российский журналист
    Рэпер Дрейк поставил 118 миллионов рублей на финал ЧМ-2026
    Отдыхающие в Одессе фотографировались на фоне горящего корабля и попали на видео
    Украинцы задымили городские площади из-за главкома ВСУ
    Экс-глава Минобороны Украины обратился к митингующим
    В Госдуме рассказали о повышениях пенсии
    ВСУ атаковали российскую АЗС
    Мэр украинского города пришел поддержать массовые протесты в стране
    Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ из-за массовых протестов в стране
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok